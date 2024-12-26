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R-Style Softlab анонсировала новый коннектор для банков «Реестр контролируемых лиц»

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, анонсировала новый коннектор для работы с ГИС «RS-Connect Pro. Реестр контролируемых лиц». Модуль поможет банкам проверять клиентов по Реестру контролируемых лиц (РКЛ МВД) при открытии счетов и проведении банковских операций.

С 5 февраля 2025 в России вступают в силу ограничения на осуществление банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц (РКЛ).

Новый коннектор «RS-Connect Pro. Реестр контролируемых лиц» позволит банкам получать актуальную ревизию реестра из СМЭВ через подписку, гарантируя постоянный доступ к свежей информации, а также получать рассылки об актуальной ревизии РКЛ по e-mail.

Автоматические уведомления ответственных сотрудников банка о загрузке новых версий РКЛ обеспечивают оперативность реагирования на обновления реестра. Гибкость интеграции позволяет использовать модуль как с АБС, так и автономно, снижая затраты на внедрение. Коннектор «RS-ConnectPro. Реестр контролируемых лиц» является импортозамещенным (СУБД Postgres) и позволяет банкам использовать решение с соблюдением требований Федерального закона N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ.

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