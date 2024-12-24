В 2024 году жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз

Сбербанк подсчитал, сколько раз и где россияне платили улыбкой в течение уходящего года. С начала года количество ежемесячных транзакций увеличилось в 14 раз: с почти 500 тыс. в январе до более 6 млн. в декабре. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С начала года сервисом воспользовались более двух млн россиян. Лидеры рейтинга городов по общему количеству транзакций, предсказуемо, Москва и Санкт-Петербург. Однако большая часть оплат приходится на регионы — 76%. На Москву пришлось 18%, а на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 7%.

Самыми «улыбчивыми» городами страны стали Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Северодвинск. Здесь зафиксировано наибольшее количество транзакций на душу населения. Также в топ-10 вошли, в порядке убывания, Сыктывкар, Красногорск, Иркутск, Екатеринбург, Архангельск, Кострома и Тюмень.

Самая крупная покупка по биометрии в этом году — легковой автомобиль за 5,7 миллиона рублей в Санкт-Петербурге. А самый большой чек за ювелирные изделия, стоимостью свыше двух млн руб., оплатил улыбкой клиент из Москвы.

Чаще всего россияне платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00, а также сразу после окончания рабочего дня — с 16:00 до 20:00. Еще один всплеск активности отмечается с 8:00 до 10:00. Это совпадает с распределением оплат по категориям: наиболее часто жители нашей страны расплачиваются улыбкой в продуктовых магазинах, кафе и ресторанах, а также в аптеках. Чаще всего россияне пользовались услугой в сетях магазинов «Красное & Белое», «ВкусВилл», «Бристоль», Fix Price, «Лента», Spar и в аптеке «Апрель».

С декабря 2024 г. оплатить покупки улыбкой сможет любой житель России. Сбербанк уже установил один млн биотерминалов для оплаты улыбкой и в 2025 г. продолжит развивать инфраструктуру.