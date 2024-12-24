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Москвичи предпочитают оплачивать услуги ЖКХ в «Сбербанк Онлайн»

Жители столицы все чаще оплачивают жилищно-коммунальные услуги с помощью «Сбербанк Онлайн». Доля онлайн-платежей составляет более 84% от общего объема транзакций в сфере ЖКХ. За 11 месяцев 2024 г. москвичи совершили таким образом свыше 57 млн операций. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Оплата коммунальных услуг должна быть удобной, быстрой, а главное — безопасной. Эти запросы полностью удовлетворяет «Сбербанк Онлайн» — информация о начислениях за ЖКХ доступна на одной вкладке, при этом совершить платеж можно всего за несколько кликов. Кроме того, наши клиенты могут вернуть часть от суммы, потраченной на услуги ЖКХ, бонусами «СберСпасибо», которыми впоследствии можно оплатить покупки у партнеров банка».

Оплатить онлайн жилищно-коммунальные и государственные услуги, заплатить за образование, интернет, телевидение и другие сервисы в Сбербанке можно различными способами. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», помимо оплаты, можно настроить автоплатеж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа клиент будет получать уведомление о планируемом списании и может при необходимости отменить его.

Чтобы совершить платеж по услугам ЖКХ в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», нужно отсканировать QR на квитанции, зайдя в раздел «Платежи»: Приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную.

В «Сбербанк Онлайн» хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение.

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