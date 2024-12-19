ГК Softline обеспечила банку из топ-10 переход на облачную платформу Softline Universe

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, помогла одному из крупнейших федеральных банков развернуть в облаке систему «Софтлайн Офис», а затем перейти на платформу Softline Universe. Миграция на это импортонезависимое решение была бесшовной, что обеспечило стабильность рабочих процессов банка, повышение уровня пользовательского комфорта и безопасности данных. Проект соответствует стратегии ГК Softline по расширению портфеля собственных ИТ-услуг и облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Заказчику требовалось перейти с «Виртуального офиса» на новое решение, и первоначально группа компаний предложила ему «Софтлайн Офис», развернутый за месяц внутри облака, с сохранением стоимости лицензий и бесплатной миграцией. В течение недели команда полностью подготовила тенант, еще около 10 дней заняла миграция. Проект был завершен в рекордно сжатые сроки благодаря активной коммуникации с заказчиком: solution sales и account manager всегда были на связи, техническая команда на каждом этапе отрабатывала запросы, подключались вторая и третья линии технической поддержки.

Клиент начал пользоваться почтой и другими сервисами в новой среде «Софтлайн Офис», и одновременно стартовал следующий этап: планирование перехода на более зрелое решение Softline Universe на базе продуктов от российских вендоров. Группа компаний предложила single-tenant решение, которое обеспечило рациональную инсталляцию: изолированная среда позволяет повысить уровень информационной безопасности. Состоялось несколько встреч, где обсуждалась концепция и менялся список сервисов.

Компании заключили договор о подписке на 36 месяцев с эксклюзивным SLA. В рамках возможностей вендорских решений команда ГК Softline кастомизировала и донастроила Softline Universe, в частности: провела интеграцию со службой каталогов заказчика; проработала возможность использования «толстого клиента»; учла требования по необходимому объему почтовых ящиков у пользователей; настроила почтовый антиспам и антивирус; учла требования ИБ и обеспечила возможность создания прямого VPN-тоннеля для инфраструктуры заказчика; осуществила миграцию почтовых ящиков и календарей; настроила двухфакторную идентификацию через веб; подготовила инструкцию по настройке мобильного и десктопного клиента; синхронизировала всю систему, включая календари и списки контактов.

Изначально было 400 пользователей «Виртуального офиса», сейчас их 650, и планируется масштабирование до 1000 учетных записей. Кроме того, обсуждается возможность интеграции почтовой системы со сторонними приложениями для усовершенствования коммуникации.

«Успех этого проекта был обусловлен лояльностью, способностью слышать клиента, анализировать его потребности и быстро на них реагировать. Хотелось бы отметить, что и для других клиентов “Софтлайн Офис” может стать промежуточным решением, своего рода трамплином для перехода к платформам, созданным на базе импортозамещающих решений, а также является и самостоятельной платформой. Если заказчик понимает, что ему нужно более зрелое решение, он может осуществить быструю бесшовную миграцию на полноценный кастомный сервис Softline Universe», — сказал Евгений Ветохин, менеджер по развитию инфраструктурных решений ГК Softline.