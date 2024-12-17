Клиенты могут сами установить приложения Сбербанка на iOS-устройства не выходя из дома

Теперь клиенты Сбербанка могут сами установить приложения «Сбербанк Онлайн», «СберИнвестиции» и «СберKids» на iPhone, если они уже скачивали самостоятельно эти приложения из App Store со своего Apple ID. Этот способ подойдёт тем, кто решил купить новый телефон, или тем, у кого приложение случайно удалилось. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для этого достаточно скачать программу «Верни Сбер на iPhone» и с помощью своего Apple ID восстановить приложение. Скачивать программный файл необходимо только с официального сайта — это безопасно.

Можно восстановить только ранее загруженные актуальные версии «Сбербанк Онлайн» (15.3, 15.10, 16.0, 16.0.1), «СберИнвестиций» (3.15.0) или «СберKids» (4.2.0), которые клиент скачал сам, а не установил в офисе банка. Более старые версии восстановить не получится.

После установки лучше отключить автоматическое удаление неиспользуемых приложений на телефоне. Для этого в настройках телефона нужно выбрать раздел App Store и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые».

Ксения Баринова, директор дивизиона «Сбербанк Онлайн» Сбербанка: «Наше решение пригодится тем, кто ожидает найти под новогодней ёлкой новый iPhone, и вместе с этим без труда получить доступ к приложению банка. Теперь это можно сделать, не выходя из дома. Оценят его и те, кто по каким-то причинам удалил приложение или просто не готов идти в офис или ждать менеджера. Важно помнить, что установить приложение самостоятельно смогут только те, кто ранее уже скачивал его свежие версии».