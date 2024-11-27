Андрей Белевцев: в Сбербанке начали разрабатывать платформу для эффективной работы исследователей с искусственным интеллектом

Новое структурное подразделение — центр «ИИ для науки» — появилось в Сбербанке. В центре будут разрабатывать платформу искусственного интеллекта (ИИ) для научных исследований в химии, физике, биологии и других науках. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На первом этапе сотрудники центра определят ландшафт научной деятельности и области, в которых внедрение ИИ принесет наибольшую пользу. А также систематизируют навыки, которыми должна обладать ИИ-система, помогающая ученым заниматься наукой. Чтобы нейросеть выработала навыки научного мышления, к работе подключатся команды, которые занимаются обучением нейросетевой модели GigaChat. Центр будет активно сотрудничать с ведущими научными организациями и университетами страны. Новую структуру возглавил Алексей Шпильман — признанный профессионал в области прикладного искусственного интеллекта.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Наша цель — создать ИИ-инструмент, который кратно усилит исследователей не только внутри "Сбера", но и во всей стране. Это поможет отечественным ученым чаще совершать открытия и прорывы — как в фундаментальной, так и в прикладной науке»