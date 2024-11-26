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«Банк Точка» вошел в состав участников Ассоциации «ФинТех»

Банк «Точка» присоединился к Ассоциации «ФинТех» (АФТ) в качестве ассоциированного члена. На площадке Ассоциации банк планирует участвовать в развитии современных платежных решений, пилотировании технологий и цифровых процессов, а также в выстраивании бесшовных цифровых клиентских путей. Об этом CNews сообщили представители банка «Точка».

ООО «Банк Точка» стал ассоциированным членом Ассоциации «ФинТех». В этом статусе кредитная организация получит возможность участвовать в развитии цифровых продуктов, сервисов, клиентских путей, а также финансовых и цифровых технологий. Среди приоритетных тем, интересных банку: Цифровой профиль, развитие и внедрение новых платежных технологий, информационная безопасность, удаленная идентификация, развитие Открытых API.

«Мы рады приветствовать банк Точка» в составе Ассоциации и надеемся на долгосрочное и успешное сотрудничество. Опыт банка «Точка» по созданию и развитию цифровых продуктов и сервисов для юридических лиц, безусловно, будет полезен участникам Ассоциации в решении задач по выстраиванию и внедрению бесшовных цифровых клиентских путей, а также новых платежных решений с использованием самых передовых технологий на российском финансовом рынке», — подчеркнул заместитель генерального директора, руководитель управления пилотирования и прототипирования Ассоциации «ФинТех» Кирилл Кузьмин.

«Сотрудничество с Ассоциацией «ФинТех» позволит нам и дальше активно участвовать в развитии цифровых стандартов финансового рынка России. Надеюсь, наша экспертиза будет полезна, тем более что и в основе текущего стандарта лежат наши прежние наработки. Наша главная задача — создание бесшовного клиентского опыта. То есть клиенты могут управлять всеми своими счетами и открывать любые новые продукты в других кредитных учреждениях из интерфейса своего основного интернет банка», — сказал лидер продуктового направления «Средний и крупный бизнес» в «Точке» Кирилл Мозголин.

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