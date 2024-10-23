Резидент «Сколково» Abanking представил систему ДБО, созданную с помощью nocode-технологий

Резидент «Сколково» компания Abanking представила систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО), созданную с помощью nocode-технологий. Сервис позволяет банкам создавать приложения для клиентов без привлечения разработчиков. Nocode-технологии в продукте ускорят сборку ДБО на 70% и помогут банкам без инхаус-разработки уравнять шансы в технологической конкуренции.

Nocode — это способ создания ИТ-продуктов без написания кода с помощью специальных платформ. Эксперты Gartner предполагают, что к 2025 г. 70% новых приложений будут создаваться с использованием nocode-технологий, а nocode-рынок в России вырастет с 30 млрд почти до 95 млрд руб. к 2030 г.

Решение ДБО, собранное на no-code-платформе, позволит банкам самостоятельно видоизменять и развивать систему ДБО без традиционной разработки. По подсчётам разработчика, nocode-технологии помогут ускорить этапы производства и сборки ДБО на 70%. Внедрением и масштабированием платформы могут заниматься аналитики банка: все компоненты ДБО вынесены в графический nocode-интерфейс. Платформа также позволяет банку собрать персонализированные интерфейсы для разных категорий клиентов, например, детский или private banking.

Первые инсталляции продукта уже были проведены в Туркменистане, Киргизии и ряде стран Африки.

«Для нас проекты за границей оказались отличной возможностью отладить перенос наших ДБО-компетенций в полноценные nocode-механики и обкатать концепцию внедрения новой платформы на разных интеграционных ландшафтах, языках, и разном продуктовом наполнении», — сказал Николай Адеев, Борт №1 Abanking.

По утверждению вендора, технология позволит средним и малым банкам повысить уровень цифровизации без привлечения ресурсов разработчиков.

«Nocode поможет уравнять шансы в технологической конкуренции тем банкам, которые хотят развиваться, но, не могут себе позволить большие инхаус-команды разработчиков. Решение само по себе будет справляться с поставленными задачами после внедрения и первичной настройки. Но чтобы оставаться на высоком технологическом уровне, настроенное на nocode ДБО, как и любую другую технологическую платформу, нужно регулярно развивать», — сказал Николай Адеев, Борт №1 Abanking.