«Диасофт» расширил возможности продукта «Взаимодействие с БКИ»

В соответствии с законодательством российские банки обязаны выгружать информацию о введении, одобрении, выдаче или отказе кредитных заявок в БКИ. С 1 октября 2024 г. информационный обмен с БКИ осуществляется в Едином техническом формате (XML) в соответствии с Положением № 758-П в редакции Указания № 6551-У.

Чтобы предоставить клиентам удобный инструментарий для информационного обмена с БКИ в новом формате, компания «Диасофт» расширила возможности продукта «Взаимодействие с БКИ». Продукт позволяет автоматизировать обмен данными с БКИ, формирование и получение кредитных историй (КИ) и другой информации о действующих и потенциальных клиентах банка. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Теперь в продукте «Взаимодействие с БКИ» реализована возможность ручного ввода данных для отправки информационной части по кредитным заявкам и их выгрузки для выполнения требований законодательства (Федеральный закон № 218-ФЗ от 30.12.2004).

Андрей Борочкин, руководитель продукта «Кредитный конвейер» компании «Диасофт»: «Как правило, продукт «Взаимодействие с БКИ» внедряют в составе решения «Кредитный конвейер», предназначенного для комплексной автоматизации процессов подбора и выдачи кредитных продуктов. Вместе с тем, внедрение «Кредитного конвейера» – это долгий и трудозатратный процесс. Поэтому для решения задач информационного обмена с БКИ в новом формате мы предлагаем более простой способ – использование функционала ручного ввода в продукте «Взаимодействие с БКИ». После заполнения данных по клиенту и заявкам, система сформирует файл в универсальном формате для выгрузки в БКИ».

К функциональным свойствам продукта также относится формирование уникального идентификатора обращения в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011.

До конца 2024 г. «Диасофт» планирует дать сотрудникам банков возможность в рамках этого же продукта выгружать данные не только по кредитным заявкам, но и по кредитным договорам.

Продукт «Взаимодействие с БКИ» реализован в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке. Он входит в состав единой цифровой платформы Digital Q.UP, которая включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 19653 от 1 ноября 2023 г.).