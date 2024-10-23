CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в банках
|

«Диасофт» расширил возможности продукта «Взаимодействие с БКИ»

В соответствии с законодательством российские банки обязаны выгружать информацию о введении, одобрении, выдаче или отказе кредитных заявок в БКИ. С 1 октября 2024 г. информационный обмен с БКИ осуществляется в Едином техническом формате (XML) в соответствии с Положением № 758-П в редакции Указания № 6551-У.

Чтобы предоставить клиентам удобный инструментарий для информационного обмена с БКИ в новом формате, компания «Диасофт» расширила возможности продукта «Взаимодействие с БКИ». Продукт позволяет автоматизировать обмен данными с БКИ, формирование и получение кредитных историй (КИ) и другой информации о действующих и потенциальных клиентах банка. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Теперь в продукте «Взаимодействие с БКИ» реализована возможность ручного ввода данных для отправки информационной части по кредитным заявкам и их выгрузки для выполнения требований законодательства (Федеральный закон № 218-ФЗ от 30.12.2004).

Андрей Борочкин, руководитель продукта «Кредитный конвейер» компании «Диасофт»: «Как правило, продукт «Взаимодействие с БКИ» внедряют в составе решения «Кредитный конвейер», предназначенного для комплексной автоматизации процессов подбора и выдачи кредитных продуктов. Вместе с тем, внедрение «Кредитного конвейера» – это долгий и трудозатратный процесс. Поэтому для решения задач информационного обмена с БКИ в новом формате мы предлагаем более простой способ – использование функционала ручного ввода в продукте «Взаимодействие с БКИ». После заполнения данных по клиенту и заявкам, система сформирует файл в универсальном формате для выгрузки в БКИ».

К функциональным свойствам продукта также относится формирование уникального идентификатора обращения в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 9834-8-2011.

До конца 2024 г. «Диасофт» планирует дать сотрудникам банков возможность в рамках этого же продукта выгружать данные не только по кредитным заявкам, но и по кредитным договорам.

Продукт «Взаимодействие с БКИ» реализован в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке. Он входит в состав единой цифровой платформы Digital Q.UP, которая включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 19653 от 1 ноября 2023 г.).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря

Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций

Рынок инженерного ПО показал в России рост впервые за два года

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще