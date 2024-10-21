CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

Участники АФТ присоединились к Меморандуму о проработке предложений по функциям оператора среды «Открытых API»

Планируется в срок до 1 ноября 2024 г. обсудить с участниками «Ассоциации ФинТех» (АФТ) и предложить для более глубокой проработки перечень ключевых функций оператора среды «Открытых API», которые целесообразно реализовать и пропилотировать к началу обязательного применения стандартов «Открытых API» в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

Участники «Ассоциации ФинТех» выступили с инициативой объединить усилия для создания оператора среды «Открытых API». Для этого они присоединились к Меморандуму, договорившись совместно провести обсуждение функций и проработать предложения по созданию и функционированию оператора среды «Открытых API» на базе АФТ. К Меморандуму присоединились: банк «Синара», «К2Тех», «Страховой Дом ВСК», НСПК, «МТС Банк», банк «Точка», финансовый маркетплейс «Сравни», «АльфаСтрахование» и др. Присоединение к Меморандуму является открытым для всех заинтересованных участников «Ассоциации».

«Формирование доверенной среды «Открытых API» и создание Оператора среды - важное условие для дальнейшего успешного масштабирования применения Открытых API на российском рынке. Уверен, что объединение усилий и компетенций участников «Ассоциации ФинТех», представителей различных индустрий, позволит провести обсуждение и сформулировать предложения по функциям и подходам к созданию Оператора среды «Открытых API», поддержать движение в направлении Открытых Данных», – сказал генеральный директор «Ассоциации ФинТех» Максим Григорьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

ПСБ планирует в течение года внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий

Объявлена охота за биометрией россиян. Собирать ее начнут через банковские приложения

Александр Каушанский, «Программный Продукт»: 80% компаний транспортной отрасли используют цифровые технологии, но потенциал роста есть

Можете не возвращаться. В России создан суверенный аналог Apple Pay и Google Pay без NFC. Засилье QR-кодов отменяется

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще