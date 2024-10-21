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Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в банках
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Холдинг «Т1» разработал комплексное решение по управлению операционными рисками для банков

«Т1 Иннотех» (входит в холдинг «Т1»), поставщик решений для цифровизации бизнеса, представил комплекс программных продуктов, который позволит закрыть все потребности российских банков в инструментах для управления операционными рисками. Решение объединяет функциональность платформы «ОАЗИС.ОпРиск» и сервиса сравнительной аналитики «ОРИКС».

Гибкая платформа-конструктор «ОАЗИС.ОпРиск», над созданием которой работает «Т1 Иннотех», позволит автоматизировать весь цикл работ по управлению оперрисками: проводить идентификацию, учет и регулярный мониторинг риск-индикаторов, собирать данные о потерях и регистрировать инциденты, контролировать выполнение планов мероприятий и проводить мониторинг уровня рисков.

Простота интеграции и модульная структура решения позволят заказчику адаптировать продукт под собственные потребности. По умолчанию система поставляется с уже настроенными процессами обработки объектов и справочниками, что дает возможность оперативно начать ее использование.

Связка «ОАЗИС.ОпРиск» с сервисом «ОРИКС» (входит в реестр российского ПО) от «Т1 Иннотех» поможет банкам эффективно оценивать уровень потерь с учетом бенчмарков — сравнивать собственные обезличенные показатели со средними по рынку. Таким образом, финансово-кредитные организации получат инстурмент для оперативной корректировки стратегии.

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