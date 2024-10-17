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Домашний интернет с банковской гарантией: «Ростелеком» и «СберМобайл» запускают совместный проект

«СберМобайл» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого виртуальный оператор связи сможет предлагать своим клиентам доступ к услугам высокоскоростного интернета и цифрового телевидения на базе инфраструктуры «Ростелекома». Подписи под документом поставили заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Антон Годовиков и генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Клиенты «СберМобайла» при покупке сим-карты смогут подключить домашний интернет от «Ростелекома». Пилотный проект пройдет на территории Москвы и Московской области, в будущем услуга будет доступна и в других регионах России.

Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Партнерство со “СберМобайл” позволит существенно повысить доступность и качество услуг связи для жителей нашей страны. В рамках подписанного меморандума мы приступим к масштабной совместной работе, используя ресурсы обеих компаний — технологические, инфраструктурные и сервисные. У “Ростелекома” уже накоплен богатый опыт организации услуг виртуальной мобильной связи (MVNO) и домашнего оптического интернета по модели FVNO, поэтому мы можем гарантировать клиентам высокое качество связи и гибкий подход к тарифам. Объединение ключевых компетенций и возможностей наших компаний позволит предложить клиентам по-настоящему выгодные пакетные решения для комплексного использования телеком-услуг».

Сергей Волков, генеральный директор «Сбермобайла»: «Получать цифровые услуги в одном окне — это прежде всего удобно. Сотрудничество с “Ростелекомом” сэкономит время наших клиентов и предоставит им на выбор больше возможностей. Мобильный интернет делает нас независимыми от места, позволяя всегда оставаться на связи и пользоваться всеми преимуществами экосистемы Сбера. Дома же нам особенно важен высокоскоростной и стабильный интернет для онлайн-кинотеатров и компьютерных игр. Теперь мы сможем удовлетворить потребности пользователей в любых обстоятельствах».

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