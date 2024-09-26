CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Сервис по проверке иностранных контрагентов от Росбанка

Росбанк запустил новый сервис для своих клиентов по проверке иностранных контрагентов. Проверку можно осуществить, указав всего два параметра: наименование и регистрационный номер. И клиенту будет доступна подробная справка о деятельности компании, финансовых показателях, действующих лицензиях, судебных делах или наложенных регуляторами ограничениях. Также можно проверить компанию из любой юрисдикции на присутствие в санкционных списках. Об этом CNews сообщили представители Росбанка

«Сейчас ведение внешнеэкономической деятельности сопряжено со многими логистическими, платежными и другими сложностями для бизнеса. Поэтому компании, работающие с иностранными партнерами должны тщательно прорабатывать возможные риски. Благодаря нашему сервису, уже на начальном этапе взаимодействия с потенциальным контрагентом, наши клиенты могут получить и проанализировать информацию, позволяющую минимизировать возможные риски и избежать негативных последствий от ведения бизнеса с заведомо неблагонадёжными компаниями», — сказал Алексей Ясаков, директор Центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка.

Для получения справки необходимо направить запрос через раздел ВЭД в интернет-банке. Заявка будет оперативно обработана и готовый отчет предоставлен в кратчайшие сроки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек

ПСБ и НИУ ВШЭ провели хакатон по ИИ для студентов ведущих вузов

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

Сервис ПСБ «Банковское сопровождение контрактов» вошел в топ-3 финтех-решений для юрлиц

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

Три крупнейших российских банка создадут консорциум для развития единого QR-кода

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще