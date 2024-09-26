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Банк «Санкт-Петербург» представляет цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории – «Кредитный помощник»

БСПБ предлагает воспользоваться услугой «Кредитный помощник». Это цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории: онлайн можно узнать, как улучшить кредитный рейтинг и увеличить шансы на получение кредита. Об этом CNews сообщили представители БСПБ.

С помощью сервиса «Кредитный помощник» клиенты имеют возможность получить информацию о своей кредитной истории в удобном формате. А также разобраться в возможных причинах отказа: сервис проведет глубокий анализ кредитной истории по всем БКИ и проверит ключевые государственные реестры и базы, чтобы выявить потенциальные причины отказа. С помощью «Кредитного помощника» можно повысить вероятность одобрения: по итогам проверки сервис поможет исправить все найденные ошибки и неточности, влияющие на кредитный потенциал. Сервис самостоятельно подготовит все документы, а эксперты проведут кредитные консультации.

Кроме того, можно улучшить условия кредитования: исправление ошибок может повысить кредитный рейтинг и кредитный потенциал, это положительно влияет на оценку банка и возможную процентную ставку по кредиту. Также сервис дает возможность защититься от мошеннических займов и финансовых рисков: в ходе проверки «помощник» своевременно обнаруживает все мошеннические сделки и негативные записи в государственных реестрах.

Среди важных преимуществ сервиса – единый личный кабинет для работы со всеми бюро кредитных историй, поддержка в анализе кредитного отчета, помощь в исправлении ошибок и неточностей кредитных историй, расшифровка кредитного отчета (перевод отчета в понятный формат). Сервис подключается на три месяца. Стоимость 3500 руб.

Для подключения сервиса необходимо обратиться в любой офис банка или оформить онлайн на сайте партнера БСПБ – компании «Космовизаком».

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