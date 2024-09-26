Банк «Русский Стандарт»: клиентам «Атол» доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички

Банк «Русский Стандарт» и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, объявляют о запуске сервиса приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Новая функциональность доступна всем пользователям ПО SIGMA и Frontol всех версий, которые принимают безналичную оплату. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Сервис реализован на базе специальной платежной NFC-таблички, предоставляемой банком «Русский Стандарт» по запросу клиента. Для совершения оплаты покупателю достаточно поднести смартфон к табличке, чтобы сканировать статический QR-код и перевести деньги со своего счета на счет продавца через СБП.

Организацию транзакций обеспечивает платежный агент «Атол Pay». Обработка платежей осуществляется Национальной системой платежных карт (НСПК). Техническую возможность проведения платежей обеспечивает Банк «Русский Стандарт».

Андрей Лебедев, директор по продукту «Атол Pay»: «Интеграция сервиса оплаты по QR-коду через СБП в наши кассовые решения существенно упрощает процесс приема безналичных платежей для наших клиентов. Теперь им не нужно устанавливать дополнительное оборудование - достаточно просто разместить уникальную NFC-табличку на своей торговой точке. Это важный шаг в развитии платежной экосистемы страны и повышении конкурентоспособности малого и среднего бизнеса».

Удобный сервис оплаты через СБП продолжает завоевывать рынок. Очевидный плюс СБП — это, прежде всего, выгодная тарификация. Комиссия на операции здесь заметно ниже, чем за прием классических карточных платежей: 0,4% или 0,7%, в зависимости от категории бизнеса. Подобное снижение затрат делает итоговое предложение для клиентов выгоднее: сэкономленные средства открывают возможности для улучшения программы лояльности.

Деньги же поступают на счет компании практически сразу после подтверждения оплаты, что позволяет снизить, как и кассовые разрывы, так и объем необходимых оборотных средств. При оплате же картой этот процесс может занимать от одного до нескольких дней.