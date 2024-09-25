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«Солид Банк» автоматизирует работу на финансовых рынках вместе с «Диасофт»

«Солид Банк» совместно с «Диасофт» успешно завершил проект по автоматизации ключевых операций брокерского обслуживания. Для этой задачи был выбран продукт «Брокерское обслуживание», входящий в состав платформы развития Digital Q.FinMarkets. Внедрение промышленного программного продукта от «Диасофт» поможет «Солид Банку» реализовать стратегические планы по развитию бизнеса на финансовых рынках. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

При выборе программного продукта важными критериями были возможность приема и обслуживания клиентов в разных филиалах, обеспечение быстрого запуска новых продуктов для брокерского обслуживания, своевременная поддержка законодательных изменений и бесперебойная обработка операций на финансовых рынках.

В ходе проекта автоматизированы следующие операции: автоматический прием клиентов на брокерское и депозитарное обслуживание с регистрацией на Московской бирже. Теперь весь процесс онбординга полностью автоматизирован; обработка торговых и неторговых клиентских операций – это обеспечивает оперативность и точность в работе с активами; обработка выплат эмитента ценных бумаг – так ускоряется процесс получения дивидендов и купонных выплат; расчет брокерских комиссий по тарифам банка – теперь клиенты видят прозрачную структуру расходов; расчет и удержание НДФЛ; внутренний учет, обеспечивающий контроль финансовых потоков; формирование и отправка отчета брокера.

«Согласно стратегическим планам по развитию бизнеса на финансовых рынках, «Солид Банк» наращивает клиентскую базу и объемы операций на финансовых рынках. Для поддержки растущего бизнеса мы внедряем современное технологическое решение от «Диасофт», которое повысит скорость обработки всех операций на финансовых рынках и позволит оперативно запускать новые продукты для клиентов», – сказал Сергей Селезнев, начальник управления брокерского обслуживания АО «Солид банк».

«Мы уверены, что внедрение продукта для автоматизации брокерского обслуживания станет надежным фундаментом для реализации стратегических задач развития бизнеса «Солид Банка» на финансовых рынках. Уже сейчас сотрудники банка больше сосредоточены на сложных и стратегически важных задачах благодаря автоматизации рутинных задач», – сказал Константин Кокурин, руководитель продуктового направления «Рыночные данные и клиентские торговые операции» компании «Диасофт».

За счет автоматизации бизнес-процессов брокерского обслуживания увеличена операционная эффективность бизнеса, повысилась надежность и точность операций, сократились временные и финансовые затраты на выполнение операций.

«Солид Банк» и «Диасофт» планируют дальше развивать сотрудничество в направлении автоматизации бизнес-процессов банка.

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