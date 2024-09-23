Уже 2 млн детей учатся финансовой грамотности со «СберKids»

Аудитория детского мобильного приложения «СберКids» достигла двух млн человек: дети ценят его за удобство, интерактивность и дизайн, а родители — за безопасность. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Финансовые продукты были специально разработаны Сбербанком для клиентов банка 6–13 лет с учетом их потребностей и интересов. Это не детские сервисы внутри взрослых приложений, а самостоятельные продукты, которые оформляются на детей, а их функционал рассчитан на определенный возраст.

Детские «СберКарты» отличает стильный дизайн — его можно выбрать вместе с ребёнком. К новому учебному году галерея дизайнов пополнилась лимитированной коллекцией, разработанной с одним из популярнейших детских блогеров Владом А4, а теперь родители могут заказать и стикер в такой же стилистике. Стикеры пользуются большой популярностью у детей и родителей: их можно прикрепить на телефон и платить в одно касание — все как у взрослых. Если карту можно забыть дома, то любимый гаджет у ребенка всегда с собой.

В среднем юные клиенты Сбербанка тратят 3,2 тыс. руб. в месяц и одну тыс. руб. снимают наличными. Больше всего расходов — в супермаркетах, на маркетплейсах и в кафе.

Те, кто с юных лет выбирает сберегательную модель поведения, могут открыть свою копилку в приложении «СберКids». Ребенок может добавить фото и описание желанной покупки, указать необходимую сумму и регулярно отслеживать прогресс. Когда деньги будут собраны, в приложении появится сообщение: «Ура! Ты накопил на мечту».

А если родители купили ребенку сим-карту с тарифом «СберКids» от «СберМобайла», то интернет-трафик при пользовании детским приложением расходоваться не будет, а дети всегда будут на связи с родителями даже при нулевом балансе.

Кирилл Бессонов, начальник Управления «СберКids» Сбербанка: «Перед началом учебного года "Сбер" кардинально обновил детское приложение — это первый масштабный редизайн с момента его запуска. Новую версию могут установить пользовали и с андроидами, и с айфонами. Мы учли потребности юных клиентов и изменили интерфейс, добавили возможность менять темы и аватары, структурировали разделы. Всё это сделано для того, чтобы детям было интереснее пользоваться приложением, удобнее управлять деньгами на своей карте, проще обучаться финансовой грамотности. Наши усилия сработали: если за последний год наше приложение установили 1 млн клиентов, то меньше чем за месяц — еще 200 тыс. человек».