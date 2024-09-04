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Сбербанк поможет бизнесу оптимизировать и озеленить логистику светлых нефтепродуктов

Сбербанк до конца 2024 г. запустит пилотирование ИИ-сервиса по оптимизации логистики светлых нефтепродуктов, который позволит сократить углеродный след за счет снижения потребляемого топлива при транспортировке. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин: «Внедрение в нефтегазовом секторе инновационных технологий позволяет не только оптимизировать бизнес-процессы, но и внести вклад в их декарбонизацию. Эффективность логистики до автозаправочных станций (АЗС) является одним из приоритетов нефтесбытовых и транспортных компаний. Светлые нефтепродукты, такие как дизельное топливо и автомобильный бензин, являются опасными грузами, поэтому к условиям и организации транспортного процесса предъявляется ряд специфических требований. Разрабатываемый нашей дочерней компанией «Сбер Бизнес Софт» ИИ-сервис поможет учесть все ограничения и особенности данной отрасли и сократить потребляемое при доставке топливо, что в конечном итоге снизит выбросы парниковых газов».

Александр Ведяхин также отметил, что решениям на базе искусственного интеллекта для задач устойчивого развития посвящен кейсбук, над созданием которого сейчас работает Сбербанк, вовлекая экспертное сообщество. Открытый кейсбук поможет упростить доступ к таким разработкам и использовать искусственный интеллект для решения климатических, экологических и социальных задач.

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