Рынок процессной аналитики в России вырастет в 19 раз за пять лет

Российский рынок Process Mining вырастет в 19 раз до 7,3 млрд руб. на конец 2028 г., такие выводы содержатся в совместном исследовании Сбербанка и консалтинговой компании «Технологии Доверия», рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов.

Технология Process Mining – инструмент анализа бизнес-процессов на основе «цифровых следов» в информационных системах, которая помогает оптимизировать процессы через глубокую аналитику и формировать рекомендации на базе технологий машинного обучения и визуализации данных.

В ходе совместного исследования Сбербанка и «Технологии Доверия» проводился опрос и глубинные интервью, в которых приняли участие около 200 российских компаний как из крупного, так и малого и микробизнеса, а также вендоры и интеграторы решений в области процессной аналитики.

Авторы исследования пришли к выводу, что среднегодовой темп роста российского рынка Process Mining составит 183%, при этом зарубежный рынок будет расти скромнее: на 142% в среднем за год. Это связано с тем, что рынок в России находится на стадии формирования и развития, которая сопровождается бурным ростом. По мере повышения зрелости рынка темпы его роста замедляются, что демонстрирует зарубежный рынок, активное формирование которого происходило в 2017 — 2022 гг.

Сейчас около 24% российских компаний используют Process Mining, в течение ближайших пяти лет еще 42% компаний планируют внедрить этот инструмент, следует из результатов исследования. Большинство компаний заинтересованы в совершенствовании бизнес-процессов, так как это повышает удовлетворенность клиентов и качество предоставляемых услуг. Кроме того, внедрение Process Mining напрямую влияет на финансовые показатели компании, так как сокращает длительности процессов (до 50%) и трудозатраты (до двух раз).

Тарас Скворцов, старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка: «Спрос на инструмент Process Mining в России продолжает расти, так как компании заинтересованы в повышении своей конкурентоспособности, а это невозможно без улучшения бизнес-процессов. Будет значительно расти и интенсивность использования Process Mining в компаниях, которые уже применяют эту технологию. Несмотря на уход с рынка зарубежных продуктов по процессной аналитике, за прошедшие два года активно развивались и выпускались российские аналоги. Мы также полтора года назад выпустили на рынок наше решение Process Mining от "Сбера", которое уже внедрили десятки российских компаний. При этом в "Сбере" мы пользуемся своим решением более пяти лет и постоянно расширяем сферы его применения внутри нашей экосистемы».

Анастасия Кабаева, партнер технологической практики «Технологии Доверия»: «Это первое масштабное исследование российского рынка процессной аналитики. Совместно с одним из лидеров рынка Сбером мы провели качественный анализ среди компаний из всех отраслей экономики. Сейчас почти 90% рынка занимает крупнейший бизнес, что объясняется высоким уровнем цифровизации процессов компаний данного сегмента, а также их сложностью и разветвленностью. Лидерами внедрения выступают финансовые организации как наиболее продвинутые пользователи процессной аналитики. В то же время результаты исследования демонстрируют большой потенциал расширения области применения Process Mining не только на другие отрасли, но и сегменты бизнеса. Так, на горизонте пяти лет ожидается значительный рост спроса на процессную аналитику со стороны крупного и среднего бизнеса – там также есть сложные процессы, оптимизация которых позволит получить существенный экономический эффект».

Сбербанк и «Технологии Доверия» проводят второй этап исследования рынка процессной аналитики. В опросе могут принять участие компании из любых сегментов и секторов экономики. Все ответы будут обезличены, результаты и выводы исследования не будут содержать указания на имена респондентов или названия организаций. Все участники получат расширенную версию второго этапа исследования. Результаты исследования будут представлены в ноябре 2024 г.