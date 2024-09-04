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Правительство Амурской области цифровизирует строительную отрасль с помощью SberCRM

Сбербанк и Министерство строительства и архитектуры Амурской области заключили соглашение о партнерстве по развитию искусственного интеллекта и машинного обучения, цифровой трансформации, стимулированию научно-исследовательской и инновационной деятельности. Новые технологии будут применяться для создания передовых сервисов, повышающих эффективность госучреждений и качество жизни людей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы оптимизировать управление региональными задачами в проектной и операционной деятельности, министерство строительства и архитектуры региона будет внедрять платформу SberCRM от «Сбер Бизнес Софт». Переход на SberCRM позволит профильному министерству генерировать различную отчетность и делать срезы по любым параметрам. Решение улучшает контроль и управляемость, повышает вовлеченность и мотивацию исполнителей, персонифиницирует задачи. Согласовывать документы можно прямо в системе. К платформе планируют подключиться три министерства Амурской области — строительства, ЖКХ, транспорта, — включая подведомственные им учреждения.

Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка: «Мы рады, что наши передовые решения, такие как платформа автоматизации и повышения эффективности процессов SberCRM, ускорят цифровую трансформацию Приамурья. SberCRM помогает контролировать затраты и качество исполнения контрактов, вести архив проектов, оперативно реагировать на изменения и анализировать риски. И в результате — принимать более эффективные управленческие решения».

Павел Матюхин, заместитель председателя правительства Амурской области: «Амурская область динамично развивается во всех направлениях. Сотрудничество со «Сбером», в свою очередь, дает нам возможность максимально эффективно и оперативно решать поставленные перед регионом задачи в части строительства современных объектов, помогает усилить контроль на всех его этапах, что максимально положительно сказывается на результатах нашей работы. SberCRM несомненно станет одним из ключевых элементов выстраиваемой цифровой вертикали строительной отрасли в Приамурье. Преимущества и новизна данной системы выведут цифру в стройке региона на новый уровень».

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