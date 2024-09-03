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Благовещенский городской суд внедряет ИИ-решение Сбербанка по распознаванию постановлений об административных правонарушениях

Сбербанк и Благовещенский городской суд Амурской области успешно завершили совместный пилотный проект по распознаванию документов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря ИИ-решению, разработанному «СберБизнесСофт», бумажные постановления об административных правонарушениях теперь можно быстро и просто преобразовать в машиночитаемый текст. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В основе решения лежит платформа SaluteRPA от Сбербанка с сервисами распознавания и обработки документов. Искусственный интеллект позволяет оцифровать постановление и извлечь из него атрибуты, важные для судебного процесса. Сервис в несколько раз может ускорить поиск необходимой информации в документе, повысить качество и эффективность работы мировых судей.

Сегодня мировые судьи Благовещенска продолжают использовать ИИ-решение в повседневной работе. В планах — промышленное внедрение инновационной технологии и расширение перечня обрабатываемой ИИ документации, включая судебные постановления других типов и личные документы граждан.

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