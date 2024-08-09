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«Точка» инвестирует 1 млрд в новое для российского рынка направление — бухтех

Финтех-компания «Точка» запускает новое направление для рынка — бухтех. Компания готова вложить в его развитие один млрд руб. — это инвестиции в сам продукт и технологии.

В новое направление войдут бухгалтерские сервисы, продукты и комьюнити для бухгалтеров. Бухтех будет равноправен финтеху «Точки» и позволит диверсифицировать деятельность компании для разных сфер бизнеса. Направление рассчитано на создание диджитал-ориентированного подхода к организации комплексного обслуживания бухгалтеров и бухкомпаний на аутсорсе.

«Банковский рынок уже привык к тому, что обслуживание физлиц и бизнесов максимально диджитализировано. Пришло время бухгалтерских компаний-аутсорсеров. Мы и до этого делали удобный в том числе для бухгалтеров банк, но теперь пришло время выйти на новый уровень.

Среди наших клиентов более 10 тыс. компаний, которые предоставляют бухгалтерские услуги на аутсорсе. Многие из них — наши партнеры. Эти специалисты нуждаются не только в доступных и интуитивно-понятных инструментах, но и в признании собственной важности для бизнеса», – сказал CEO «Точки» Андрей Завадских.

Направление создано «Точкой» и развивается в стратегическом партнерстве с «1С». В бухтехе от «Точки» будут появляться сервисы и продукты для оптимизации работы бухгалтера, но уже сейчас в нем есть: управление всеми клиентами и их счетами в одном окне, независимо от банка; автоматизированное управление биллингом: автоматическое создание платежей в банк и отслеживание оплат; безопасное хранение и использование паролей от любых сервисов и банков; контроль рисков по операциям среди клиентов «Точки».

Стратегическое партнерство с «» в данном направлении поможет «Точке» разрабатывать бесшовные интеграции и предоставлять готовый продукт для бухгалтера. Например, клиенты «1С» смогут использовать платежные инструменты «Точки» внутри систем «1С».

«Важная цель нашего проекта — сделать так, чтобы у бухгалтера оставалось время на оптимизацию налоговой нагрузки, влияние на бизнес-процессы компании и изучение нового законодательства», – сказал лидер направления «Продукты для бухгалтера» в «Точке» Антон Сизов.

Отдельной частью развития бухтех-направления станет создание сообщества и площадки для нетворкинга, где будут проводиться мероприятия, семинары и тренинги как самостоятельно, так и в партнерстве с «1С». Это профессиональное комьюнити бухгалтеров России позволит участникам напрямую влиять на развитие всего направления через коммуникацию с его создателями.

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