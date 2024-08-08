Каждый пятый россиянин знает о цифровом рубле в подробностях, каждый четвертый пока не знает ничего

Пока только каждый пятый россиянин знает в подробностях о цифровом рубле, а каждый четвертый впервые услышал от нас о новой разновидности российской валюты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Цифровой рубль — электронная валюта, которая сейчас находится в разработке ЦБ. По словам регулятора, его начнут массово вводить в 2025 г., после завершения пилотного проекта. Это третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными рублями, которая является абсолютно легальным средством платежа в России.

Сейчас только 21% знает в деталях о новой разновидности российской валюты, еще 54% что-то слышали. Каждый четвертый о цифровом рубле узнал впервые. Мужчины более осведомлены о цифровом рубле: 25% из них заявляют, что знают все характеристики нового платежного средства, а среди женщин таких — только 17%.

Россияне с доходами от 100 тыс. руб. чаще тех, кто зарабатывает меньше, знают о цифровом рубле в подробностях. Также лучше остальных разобрались в нюансах более зрелые граждане (от 45 лет).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 383. Время проведения: 4—7 августа 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов