CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Каждый пятый россиянин знает о цифровом рубле в подробностях, каждый четвертый пока не знает ничего

Пока только каждый пятый россиянин знает в подробностях о цифровом рубле, а каждый четвертый впервые услышал от нас о новой разновидности российской валюты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Цифровой рубль — электронная валюта, которая сейчас находится в разработке ЦБ. По словам регулятора, его начнут массово вводить в 2025 г., после завершения пилотного проекта. Это третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными рублями, которая является абсолютно легальным средством платежа в России.

Сейчас только 21% знает в деталях о новой разновидности российской валюты, еще 54% что-то слышали. Каждый четвертый о цифровом рубле узнал впервые. Мужчины более осведомлены о цифровом рубле: 25% из них заявляют, что знают все характеристики нового платежного средства, а среди женщин таких — только 17%.

Россияне с доходами от 100 тыс. руб. чаще тех, кто зарабатывает меньше, знают о цифровом рубле в подробностях. Также лучше остальных разобрались в нюансах более зрелые граждане (от 45 лет).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 383. Время проведения: 4—7 августа 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Интернет-ресурсы Курской области под мощной DDoS-атакой

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Банки рискуют провалить импортозамещение. Успехи есть, но сроки на грани срыва

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще