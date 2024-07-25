«МТБанк» внедрил виртуального помощника в мобильное приложение и мессенджеры

Робот консультирует клиентов банка в мобильном приложении и в мессенджерах, где он доступен круглосуточно. Виртуальный ассистент призван улучшить клиентский сервис, разгрузить операторов и сократить время ожидания ответа. Бот настроен на диалоговой платформе Digital2Speech компании BSS. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Робот «Мария» умеет идентифицировать пользователей банка и присылать по запросу релевантную информацию в удобном текстовом канале.

Ранее команда BSS разработала голосового помощника «Марию», обрабатывающего звонки на линии контакт-центра. Теперь клиенты банка могут не только позвонить «Марии», но и обратиться к ней за помощью в мессенджере. Помощник консультирует как физических лиц, так и юридические лица.

Виртуальный помощник ускоряет работу контакт-центра, распределяя нагрузку и высвобождая ресурсы операторов на нестандартные задачи. Иногда клиенты обращаются не в тот отдел с запросом, что растягивает время ожидания ответа. «Мария» же распознает такие ошибки и направляет вопрос в нужное подразделение банка, что существенно ускоряет время обслуживания.

Однако бот – инструмент не только автоматизации контакт-центра, но и персонализации. Клиент сам выбирает удобный канал связи, а робот предоставит персональную информацию по запросу. Если же робот не сможет самостоятельно закрыть обращение, то он переведет заявку на оператора.

Игорь Макеев директор по розничному бизнесу ЗАО «МТБанк»: «Наш клиентский сервис становится омниканальным, где пользователь самостоятельно выбирает канал коммуникации. Мы понимали, что виртуальный ассистент необходим для упрощения взаимодействия клиентов с банком. Так совместно с компанией BSS было внедрено решение, отвечающее текущим требованиям рынка и наших клиентов. За счет повышения автоматизации мы существенно ускорили обработку по типовым запросам. А освобожденные от этой рутины операторы получили возможность больше времени уделять нестандартным и более интересным обращениям, повышая уровень персонализации».

«Благодаря виртуальному ассистенту клиенты банка могут обратиться за помощью, не выходя из любимого мессенджера. Робот «Мария» оперативно подхватит запрос и предложит решение вопроса. Хотя виртуальный помощник был запущен недавно, банк уже видит положительный эффект от его внедрения и от автоматизации текстовых обращений. Сейчас мы собираем реальные клиентские кейсы, которые анализируем с помощью речевой аналитики, чтобы сделать обслуживание еще более эффективным», – сказал Александр Крушинский, директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS.