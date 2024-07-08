«СКБ Контур» и группа «Синара» договорились о совместной работе по масштабируемости бизнес-процессов

«СКБ Контур» и группа «Синара» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на повышение операционной эффективности и масштабируемости бизнес-процессов в рамках построения скоринговых моделей и модернизации процесса получения данных. Соглашение было подписано 8 июля. Подписи под документом поставили генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и генеральный директор группы «Синара» Виктор Леш.

Цель соглашения — взаимодействия в области цифровизации и дальнейшей оптимизации бизнес-процессов группы «Синара». Речь, в первую очередь, идет о совместной реализации современных цифровых сервисов, способствующих повышению эффективности работы компании, включая корпоративную систему безопасности, а также систему оценки контрагентов и кандидатов.

Кроме того, документ предусматривает реализацию совместных инициатив в сфере информационной безопасности и защиты интеллектуальной собственности компании, разработку инструментов мониторинга, сбора и анализа данных, участие представителей сторон в мероприятиях, направленных на разработку и использование цифровых технологий.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Многопрофильность и масштаб задач, которые решает группа «Синара», говорит об уверенном развитии компании. Сегодня мы заключили соглашение, которое будет способствовать повышению эффективности бизнес-процессов, внедрению цифровых решений и инновационных сервисов получения данных. Совместно мы также модернизируем модель проверки контрагентов группы «Синара». Рассчитываю, что такая работа станет еще одним шагом на пути развития и наших компаний, и всего уральского региона».

Виктор Леш, генеральный директор группы «Синара», сказал: «Группа «Синара» и «СКБ Контур» продолжают развивать плодотворное сотрудничество. Планомерное расширение бизнеса группы «Синара» способствует масштабированию производственных, технологических, экономических, финансовых задач. Это требует повышения эффективности работы всех подразделений компании. Применение инновационных решений, стандартизация алгоритмов деятельности и унификация подходов позволит решить эту ключевую задачу максимально результативно и соответствовать высочайшим стандартам, в том числе в области цифровизации».