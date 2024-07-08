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Directum встроил нейросетевую модель GigaChat в свои решения

Directum, российский разработчик программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами, использовал GigaChat API, программный интерфейс доступа к нейросетевой модели GigaChat от Сбербанка, чтобы расширить возможности пользователей системы Directum RX Intelligence при работе с документами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

С помощью GigaChat API в Directum RX Intelligence при отправке документа на рассмотрение или согласование можно автоматически сформировать его краткое резюме и использовать этот текст в качестве сопроводительной записки. Сервис выделит ключевые моменты из документа любого типа — договора, сметы или счета — и предоставит максимально полную информацию, которая поможет получателю быстро сориентироваться при рассмотрении запроса.

Кроме того, нейросетевая модель позволяет автоматически генерировать служебные записки, повестки совещаний и другие внутренние документы, а также готовить драфт исходящих писем. GigaChat автоматически вставляет сгенерированный текст в шаблон вложенного документа к письму, при этом пользователь может скорректировать текст по своему усмотрению перед отправкой.

Денис Филиппов, CEO SberDevices: «Внедрение искусственного интеллекта в любые бизнес-процессы, и документооборот в том числе, открывает перед компаниями новые возможности. Партнерство с Directum наглядно показывает, как используя GigaChat можно значительно упростить работу сотен и даже тысяч сотрудников, позволяя им сконцентрироваться на более сложных и творческих задачах. Совместно с командой цифровой трансформации «Сбера» мы намерены продолжить сотрудничество с коллегами из Directum, чтобы открывать все новые перспективы для развития российского корпоративного ПО, усиленного генеративным искусственным интеллектом»

Игорь Беляк, директор направления по искусственному интеллекту компании Directum: «Встраивая генеративный искусственный интеллект в свою систему, мы в первую очередь ориентировались на запросы наших клиентов. 80% из них говорили, что рассматривают внедрение только отечественной нейросети, работающей в контуре компании. Так как нейросетевая модель GigaChat полностью соответствует этим требованиям, мы протестировали качество совместной работы ECM/BPM-системы Directum RX с нейросетью «Сбера». Испытания подтвердили, что GigaChat API, встроенный «под капот» нашей системы, способен эффективно справляться с генерацией всех видов документов, используя грамотную речь и правильные «человеческие» формулировки».

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