Бесплатными сервисами по управлению личными финансами в «Сбербанк Онлайн» ежедневно пользуются 26 млн человек

Сервисами управления личными финансами (PFM, Personal Finance Management) в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» ежедневно пользуются уже 26 млн человек. Клиенты Сбербанка следят там за своими счетами и вкладами, поступлениями и тратами, накоплениями инвестициями. А самый любимый раздел — «Все средства». Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Как подчеркнул Руслан Вестеровский, тема дискуссии очень важна. Недаром Нобелевский комитет в 2024 г. вручил много наград открытиям, которые находятся на стыке финансов, экономики и психологии. Эти сферы хорошо взаимодействуют и дополняют друг друга. В Сбербанке работает Лаборатория нейронаук и поведения человека под руководством Андрея Курпатова, которая изучает психотипы людей и восприятие ими информации.

Руслан Вестеровский: «Сбер взял фокус на человекоцентричность. Все наши продуктовые решения создаются исходя из этого главного принципа. В центре всего находится человек. А финансово грамотно действовать ему помогают наши сервисы по управлению личными финансами (PFM, Personal Finance Management). Ежедневно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» ими пользуются уже 26 млн человек. Одни люди ведут свой бюджет в Excel-табличках, аккуратно заполняя пополнения, расходы, сумму, которая получается в конце. А другие не помнят, что вчера купили и сколько потратили. Упала зарплата, а через пару дней уже нет ничего. Поэтому мы создаем правильные инструменты, которые помогают планировать доходы, расходы и так далее. Это очень важно. В создании сервисов участвует Лаборатория нейронаук и поведения человека. С Банком России у нас тоже есть совместный проект по финансовой грамотности. Уверен, такая синергия будет полезна в первую очередь для наших клиентов».

По словам старшего вице-президента Сбербанка, финансовое поведение людей во многом связано с эмоциями, которые иногда побуждают человека вести себя нерационально. Например, покупаешь сумку — дают скидку 5 тыс. руб. на следующую. Купил вторую — еще раз дали скидку… А потом задумываешься: «Ну и зачем мне три сумки?» Возможно, должен появиться какой-то предупреждающий значок в финансовом приложении, если платеж делается три раза в одном месте, чтобы человек задумался, нужны ли ему эти повторяющиеся покупки.

Руслан Вестеровский: «Мы стараемся клиентов мотивировать на то, чтобы они накапливали. Ведь в жизни всякое бывает, и сбережения хотя бы на два-три месяца должны быть. Думаю, мы сможем через разные финансовые инструменты двигаться в этом направлении и помогать людям сберегать».

Руслан Вестеровский также рассказал, что сейчас внимание людей перегружено огромным количеством сообщений. Каждый из нас находится в информационном шуме, и вычленить из него главное — большой челлендж. В этом может помочь искусственный интеллект, который проанализирует информацию, сделает саммари, из большого отчета компании подготовит три абзаца. Это уменьшит когнитивную нагрузку людей.

Спикер подчеркнул, что на сервисах управления личными финансами Сбербанк не зарабатывает. Это сделано ради клиентов и ради того, чтобы сохранить с ними долгосрочные доверительные отношения. Такие сервисы поддержки позволяют человеку дольше быть в экосистеме. Срабатывает принцип win-win, когда выигрывают и зарабатывают в перспективе и клиенты, и компания. Очень важно, чтобы человек оставался с компанией долгие годы.