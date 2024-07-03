Созданный учеными ИИ распознает рукописную прописку в паспорте для открытия счета в топовом банке

ИИ-решение для распознавания рукописной и печатной прописки в паспорте России разработчика Smart Engines применяется в «Райффайзен Банке». Высокая точность и скорость извлечения адреса регистрации делает процесс открытия счета в отделениях и онлайн еще более быстрым и комфортным. Ввод данных страницы с пропиской занимает менее секунды и не требует привлечения облачных верификаторов. Об этом CNews сообщили представители «Райффайзен Банка».

В клиентских офисах «Райффайзен Банка» используются технологии распознавания паспорта компании Smart Engines. Банковский сотрудник сканирует документ, и все необходимые данные автоматически вносятся в соответствующие поля заполняемого заявления. Техническое решение позволяет извлекать данные из основного разворота документа, штампы со сведениями о ранее выданных паспортах и страницы со штампами о прописке, включая адрес, дату регистрации и код подразделения.

Система Smart ID Engine автоматически распознает не только печатную, но и заполненную от руки прописку на фотографиях, сканах и в видеопотоке в режиме реального времени. Если на страницах в паспорте России есть несколько штампов о регистрации и о снятии с регистрационного учета, то система распознает их все. Время обработки страницы с пропиской на современном телефоне составляет 0,4 секунды. В серверных решениях без применения GPU можно распознавать десятки разворотов паспорта в секунду. Такая скорость достигается за счет применения сверхлегких или 4.6 битных нейросетей.

Интегрированная технология является on-premise решением. В процессе распознавания данные и изображения не передаются в облачные сервисы или иным посторонним лицам, что обеспечивает безопасность обработки персональных данных для предъявителя документов и бизнеса.

Технологии распознавания Smart Engines встроены и в мобильное приложение «Райффайзен Банка» для iOS и Android. С их помощью клиенты банка сканируют QR-коды и номера телефонов для оплаты и совершения денежных переводов, а также могут, не посещая офис, прямо в приложении обновить свои паспортные данные.