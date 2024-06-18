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В мобильном «СберБизнесе» появились горячие кнопки и финансовая аналитика

В мобильном приложении для корпоративных клиентов «СберБизнес» теперь доступен новый бесплатный сервис «Финансовая аналитика» — раньше им можно было пользоваться только в веб-версии. Это виджет на главной странице во вкладке «Операции», который выводит на главный экран приложения данные о поступлениях и списаниях за текущий месяц по всем счетам организации. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

При нажатии на виджет открывается экран с более подробной информацией. Информацию в нем можно отсортировать по периоду (неделя, месяц, квартал, полугодие, год или настроить нужный интервал вручную) и типу операции (поступления, списания или оба типа операций одновременно).

Еще одна полезная новинка приложения «СберБизнес» — системный виджет «Горячие кнопки», который позволяет быстро выводить на главный экран смартфона основные банковские операции. Можно в один клик выставить счёт на оплату, совершить платёж контрагенту, отсканировать QR-код и написать в чат с поддержкой. Выполнять типовые операции с помощью горячих кнопок быстро и удобно.

Обе опции доступны всем пользователям «СберБизнеса» на платформе Android.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Предприниматели хотят иметь многофункциональный "банк в кармане", чтобы управлять своими финансами 24/7 из любой точки мира. Поэтому мы стремимся сделать наше мобильное приложение максимально полезным и интуитивно понятным. 530 тыс. пользователей "СберБизнеса" заходят в интернет-банк каждый день, а 442 тыс. предпринимателей пользуются исключительно приложением. Поэтому развитие мобильного "СберБизнеса" для нас приоритетно. Думаю, новые сервисы "Финансовая аналитика" и "Горячие кнопки" помогут нашим клиентам экономить время и развивать бизнес».

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