Сбербанк предоставил доступ к оперативной экономической статистике на платформе «Навигатор BI»

Сбербанк продолжает развивать платформу бизнес-аналитики и визуализации данных «Навигатор BI». Теперь пользователи могут легко получить доступ к социально-экономической статистике регионов и городов «СберИндекса» прямо из платформы. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель Блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов.

В виде интерактивных панелей на платформе «Навигатор BI» стали доступны данные «СберИндекс.Про» по потребительской и предпринимательской активности, детальным потребительским расходам и доходам населения, по ценам на недвижимость и другие экономические показатели. Пользователи могут выгрузить информацию для дальнейшей обработки. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Навигатор BI» позволяет на основе имеющихся данных быстро создавать наглядные дэшборды и онлайн-отчетность, формировать бизнес-аналитику в режиме реального времени, осуществлять мониторинг эффективность производства, продаж, клиентского сервиса и др.

Тарас Скворцов, старший вице-президент, руководитель Блока «Финансы» Сбербанка: «Информация, подготовленная с помощью алгоритмов аналитики больших данных и объективно представляющая социально-экономическую ситуацию в стране, регионе и городе, создает надежную базу для принятия управленческих решений. Поэтому мы дополнили функционал омниканальной платформы «Навигатор BI» доступом к оперативным, точным и детальным данным «СберИндекс.Про». Наиболее полезен этот управленческий инструмент будет руководителям региональных органов власти, собственникам, руководителям крупного и среднего бизнеса, а также маркетинговым службам».

Платформа «Навигатор BI» доступна с планшета, смартфона, ноутбука и других устройств. «Навигатор» поддерживает более 70 готовых форматов представления данных, позволяет получить любой уровень детализации, проводить факторный анализ и видеть наглядное представление связей и причин.

«СберИндекс.Про» представляет собой расширенную и детализированную версию открытых данных «СберИндекса», используемых бизнес-сообществом, исследователями и государственными ведомствами.

Подписка на «СберИндекс.Про» доступна для приобретения всем клиентам «Навигатора». Для региональных властей действует спецпредложение – бесплатная подписка на полнофункциональный «СберИндекс.Про» по домашнему региону при покупке годовой подписки на «Навигатор» в типовой конфигурации.

«Навигатор» включен в Реестр российского программного обеспечения.