Сбербанк и СПбГУ договорились готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта и науки о данных

Сбербанк и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) заключили соглашение о запуске совместной образовательной программы «Искусственный интеллект и наука о данных». Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и первый проректор по стратегическому развитию и партнерству СПбГУ Анастасия Ярмош. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Данная программа, запущенная совместно со Сбербанком, является одной из немногих совместных образовательных программ бакалавриата в сфере ИИ. Внедрение в учебный процесс навыков индустриального партнера позволит подготовить профильных специалистов с сильными базовыми знаниями, а также сделать бесшовный переход между обучением и работой. Для более углубленного обучения в данной сфере выпускник новой программы бакалавриата может продолжить обучение в открытой совместной магистратуре на базе Санкт-Петербургского университета.

Студенты Санкт-Петербургского университета, обучающиеся в рамках совместной образовательной программы, смогут проходить практику и стажировку в банке, вести научные и прикладные исследования на базе Сбербанка, в том числе в его лабораториях.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «СПбГУ — стратегический партнер «Сбера» по широкому спектру направлений. В прошлом году мы запустили совместную магистерскую программу «Искусственный интеллект и наука о данных» с использованием сетевой формы обучения и сейчас разработали аналогичную основную образовательную программу бакалавриата. ИИ-специалисты сегодня востребованы на рынке, и этот тренд только усиливается. А «Сберу», как крупнейшему работодателю страны, нужны высококвалифицированные кадры в этой сфере. Поэтому мы заинтересованы растить таких специалистов вместе с ведущими российскими вузами с первого курса».

Анастасия Ярмош, первый проректор по стратегическому развитию и партнерству СПбГУ: «СПбГУ стал первым университетом в стране, где системно начали включать представителей работодателей в процесс создания и реализации образовательных программ, а также в состав советов образовательных программ. Для нас важно учитывать интересы и запросы работодателей при разработке образовательных программ, это позволяет нам готовить специалистов, которые будут готовы к профессиональной практической или научной деятельности и востребованы на рынке труда. На протяжении всей своей 300-летней истории Санкт-Петербургский университет уделял внимание не только предоставлению качественного образования, но и подготовке специалистов, которые будут решать актуальные задачи, стоящие сегодня перед государством, мы продолжаем это делать сегодня, уверенно откликаясь на вызовы современности и самые сложные задачи наших партнеров».