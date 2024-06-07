Сбербанк и СИБУР в числе первых в стране внедряют LLM-модели в промышленность

Применение в промышленности ИИ-технологий Сбербанка позволит повысить производительность и конкурентоспособность. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Синергия «Сбера» и СИБУРа в сфере внедрения больших языковых моделей в промышленности приведет к повышению производительности и конкурентоспособности. Интеграция ИИ-технологий Сбера поможет СИБУРу создать ИИ-ассистента инженера-диагноста, ИИ-советчика для оптимизации закупки материально-технических ресурсов, ИИ-помощника в R&D-направлении для моделирования полимеров и создания материалов с новыми свойствами, а также ИИ-ассистента финансиста».