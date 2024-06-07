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GigaChat станет студентом Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова

GigaChat продолжает учиться. На этот раз — в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова. Соглашение о совместном обучении большой языковой модели Сбербанка подписали директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и ректор университета Сергей Багненко. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В вузе GigaChat будет получать специализированные знания по отдельным медицинским специальностям. Специалисты Сбербанка и университета также изучат возможности прикладного применения модели в образовательных и медицинских процессах.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Развитием нашей нейросетевой модели занимается огромная команда. В начале этого года GigaChat сдал экзамен на врача по направлению ″лечебное дело″. Экзамен у него принимала комиссия из профессоров Института медицинского образования НМИЦ имени В. А. Алмазова — это главный партнер проекта, где врачи и студенты под руководством Евгения Владимировича Шляхто занимаются обучением нашей нейросетевой модели. Мы продолжаем развивать GigaChat и расширяем пул профессионалов, которые помогут сделать модель ещё более компетентной в различных областях медицинских знаний. Сегодня к медицинскому сообществу присоединился Санкт-Петербургский медицинский университет имени И. П. Павлова. Уверен, что совместно с его преподавателями и студентами GigaChat достигнет еще более впечатляющих результатов по освоению новых предметных знаний».

Сергей Багненко, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова: «Мы рады объявить о новом этапе сотрудничества нашего университета со Сбером в сфере искусственного интеллекта. Подписание соглашения о совместном обучении большой языковой модели GigaChat — это важное событие, которое откроет новые горизонты в развитии медицинского образования и здравоохранения. Мы уверены, что специализированное обучение GigaChat в нашем университете позволит получить ей глубокие знания по различным медицинским специальностям. Это позволит сделать модель более эффективной в решении задач, касающихся диагностики, лечения и профилактики заболеваний, а также в разработке новых лекарственных средств и медицинских технологий. Наша совместная работа также позволит изучить возможности применения GigaChat в образовательном процессе, что поможет студентам углублять свои знания и развивать навыки в области медицины. Мы верим, что это сотрудничество станет шагом к созданию современной системы здравоохранения, которая будет использовать новейшие технологии для повышения качества жизни людей».

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