Новый выпуск на платформе цифровых активов Сбербанка

На платформе цифровых активов Сбербанка компания «Ростелеком» опубликовала решение о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму 1 млрд руб. сроком на три месяца и с фиксированным ежемесячным процентным доходом 16,6% годовых. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Текущий выпуск «Ростелекома» могут приобретать как юридические, так и физические лица — квалифицированные и неквалифицированные инвесторы (для последних установлен лимит по сумме — не более 600 тыс. руб. в год).

Заявки на приобретение будут приниматься три дня — с 20 по 22 мая 2024 г. включительно. Цена одного ЦФА при выпуске — 1000 руб.

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных.

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ПАО Сбербанк— один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 11,8 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей, из них 7,1 млн — IPTV. «Ростелеком» является игроком на рынке сотовой связи, обслуживающим 48,1 млн абонентов. Выручка группы компаний за весь 2023 г. составила 707,8 млрд руб., OIBDA достигла 283,2 млрд руб. (40,0% от выручки), чистая прибыль — 42,3 млрд руб. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.