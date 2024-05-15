CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Банк «Русский Стандарт» обеспечил в отелях технологию бесконтактного заказа и оплаты в рамках сервиса 2Roomz

Банк «Русский Стандарт» обеспечил для отелей, работающих на базе цифровой платформы 2Roomz, техническую возможность бесконтактного приема заказов и платежей от гостей за любые услуги прямо из номера.

Сервис 2Roomz позволяет любому гостю, отсканировав специальный QR-код с помощью смартфона, планшета или ноутбука, пользоваться услугами отеля на своем родном языке. Клиенту доступно множество опций – от быстрого заказа блюд меню, полотенец, тапочек и др. прямо в номер, столика в местном ресторане до вызова уборки в номер, бронирования посещения СПА в отеле, заказа экскурсии, трансфера или просто сообщения о любой просьбе или проблеме.

Самим отелям сервис помогает решать целый ряд задач – от снижения затрат на полиграфию до ускорения в 10 раз приема заказов. Подключившись к платформе, отелю достаточно разместить QR-код в удобном для клиента месте. Он может быть в виде наклейки рядом со стационарным телефоном в номере гостя, на ресепшене или в лифте. Еще один удобный онлайн-формат – автоматическая переадресация клиента на cтраницу отеля с услугами при авторизации в сети Wi-Fi, рассылка до заезда в мессенджере или по электронной почте с предложениями заказать гостю трансфер или сделать апгрейд номера. Техническую возможность проведения платежей в сервисе 2Roomz обеспечивает банк «Русский Стандарт».

В приложении 2Roomz с удобной навигацией сотрудники отеля могут с легкостью управлять заказами гостей, отвечать на вопросы в чате, следить за ростом выручки, отслеживать востребованность различных услуг. Еще одно важное преимущество сервиса – повышение с его помощью лояльности клиентов. Здесь можно предлагать гостям скидки, подарки, накопительные баллы в рамках участия в различных акциях отеля.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Шадаев остался министром цифрового развития. Над ним будут два вице-премьера

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Сбербанк надвое разделил свое ИТ-направление, чтобы стать «технологическим лидером»

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще