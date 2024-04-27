Банк «Дом.РФ» начал выдачу полностью автоматизированной ипотеки

Банк «Дом.РФ» продолжает цифровизацию выдачи ипотечных кредитов. Ранее в организации уже была реализована функция автоматического одобрения заявки от клиента. Теперь банк запустил технологию автоматической выдачи кредита, открытия аккредитива и размещения на нем средств. Все процессы по выдаче и размещению денежных средств в пользу продавца недвижимости совершаются без участия бэк-офиса, операция полностью автоматизирована.

«Новый инструмент исключает человеческий фактор на этапах предоставления ипотечного кредита, таким образом сокращается риск ошибок и неточностей, а расчеты по сделке с недвижимостью будут проходить онлайн», – отметил вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов.

Автоматизация повышает производительность, способствуя увеличению количества сделок. За I квартал 2024 г. банк «Дом.РФ» выдал около 17,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму, превышающую 100 млрд руб. Это больше, чем за тот же период прошлого года в 2,2 раза.

«Внедрение автоматизированной выдачи позволит сократить операционные расходы на оформление ипотеки, при этом клиент будет получать кредитные средства практически в режиме «онлайн». За неделю работы нового инструмента автоматически выдано уже около 1 тыс. ипотечных кредитов. По нашим оценкам, таким способом может выдаваться до 50% всех ипотек банка. Помимо автоматизации, мы тестируем и решения на основе искусственного интеллекта, которые также призваны сократить ручной труд и высвободить ресурсы на создание новых технологичных продуктов», – сказал вице-президент банка «Дом.РФ» Николай Козак.