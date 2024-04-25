Клиенты Сбербанка могут приобрести автомобиль в салонах Favorit Motors с помощью сервиса «Оплата улыбкой»

Сбербанк запустил технологичный способ оплаты покупок по биометрии в кассах дилерской сети Favorit Motors. «Оплата улыбкой» — еще один шаг к развитию бесконтактных методов платежей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В дилерских центрах Favorit Motors установлены новые платежные терминалы Сбербанка, позволяющие принимать оплату одним из четырех способов: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и по биометрии. Для Сбербанка и Favorit Motors это стало новой ступенью на пути к совершенствованию современных методов платежей, а для покупателей — опытом, доступным на кассах магазинов сети.

Сервисом «Оплата улыбкой» могут воспользоваться клиенты Сбербанка. Для активации нового метода платежа в приложении «Сбербанк Онлайн» необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно проще — сказав виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн» «Оплата улыбкой».

Подключив сервис в «Сбербанк Онлайн», покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру. Операция пройдет, даже если с собой нет наличных, банковской карты или телефона.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Задача Сбербанка – предоставлять клиентам как можно больше удобных способов оплаты покупок, в том числе с помощью современных платежных сервисов SberPay. Сейчас это платежи по QR-коду и кнопка в интернете, бесконтактная оплата NFC на телефонах Android и «Оплата улыбкой». На сегодняшний день в торговых сетях наших партнеров в Москве установлено уже свыше 48 тыс. терминалов с функцией оплаты по биометрии».

Сергей Садовский, вице-президент Favorit Motors: «Мы стараемся идти в ногу со временем и использовать все возможные способы оплаты, предоставляемые Сбербанком. К тому же, оплата улыбкой облегчает жизнь нашим клиентам и всем поднимает настроение».

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

ГК Favorit Motors — участник российского рынка авторитейла. Представляет более 25 автоконцернов по всему Московскому региону в качестве официального дилера. С 2022 г. Favorit Motors реализует инвестиционный проект «Китайская миля» - на площади более 11 тыс. кв. метров представлены ведущие китайские бренды.