Sunlight запускает оплату покупок картами UnionPay
Sunlight расширяет возможности оплаты в розничной сети для клиентов, владельцев карт международная платежной системы UnionPay. Об этом CNews сообщили представители Sunlight .
Теперь владельцы карт международной платежной системы UnionPay могут оплачивать покупки в крупнейших магазинах сети Sunlight через терминалы UPI.
В настоящее время оплата доступна в одиннадцати крупных розничных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске и Владивостоке. В будущем компания планирует расширять количество магазинов сети с терминалами UPI.
«Мы внимательно относимся к качеству сервиса и развитию клиентского опыта в Sunlight. Сегодня мы рады объявить о включении возможности оплаты через UnionPay для владельцев карт из России, Китая и других стран», — сказал Альберт Усманов, директор по маркетингу Sunlight.