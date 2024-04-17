ATI.SU: Проблемы с трансграничными платежами тормозят рынок международных перевозок

В первом квартале 2024 г., по данным международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU», количество заявок на доставку грузов по России выросло на 23% в годовом выражении. Похожая динамика и в международных перевозках: экспорт увеличился на 36%, а импорт — на 15%. Однако сотрудничество со странами Центральной Азии и Закавказья ограничивают проблемы с трансграничными платежами. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Что касается отдельных регионов, то большинство из них не показывают резких отличий от общероссийской динамики. В качестве пункта отправления грузов автомобильным транспортом в годовом выражении лучший прирост у Тамбовской области (+106% по количеству заявок) и Мордовии (+95%), а худшая динамика у Запорожской области (– 46%) и Тывы (– 43%).

В качестве пункта назначения резко прибавила по количеству заявок на автогрузоперевозки Калининградская область (+209%), также хороший прирост показали дальневосточные регионы: Хабаровский край (+120%), Приморский край (+81%), Сахалинская область (+67%) и Амурская область (+63%).

Вслед за спросом движутся и цены. Согласно «Индексу ATI.SU FTL РФ», учитывающему данные по ста популярным направлениям, средние цены на перевозки по стране к третьему апреля 2024 г. выросли за год на 25,1%, а вот за последние три месяца, напротив, снизились на 10,4%.

Так, перевозки из Санкт-Петербурга в Москву за год подорожали в среднем на 22,5%, а за три месяца подешевели на 3,9%. Любопытно, что с начала года наиболее существенно просели по цене перевозки из столицы. Так, доставка из Москвы в Санкт-Петербург за 3 месяца подешевела на 30,9%, в Екатеринбург — на 31,8%, в Казань — на 29,2%.

«Динамика спроса и цен на перевозки во многом объясняется сезонным фактором: в четвертом квартале из-за предновогоднего ажиотажа спрос на доставку грузов традиционно растет, а после Нового года снижается. Однако годовая динамика свидетельствует о некотором охлаждении на рынке. По крайней мере тот бурный рост, который наблюдался в первой половине 2023 г., остался позади. Уже не столь актуальна и проблема дефицита водителей, которая остро стояла на протяжении всего прошлого года. В целом можно говорить о том, что рынок пришел в состояние динамического равновесия», — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Положительная динамика спроса отмечается и в международных перевозках. Но если цены на доставку грузов в Россию из других стран растут, то в обратном направлении — застыли на прошлогоднем уровне.

На импортном направлении количество заявок увеличилось на 17%, ставки — на 26%. В абсолютном выражении лидирует белорусское направление (спрос вырос на 18%), а в плане динамики впереди Китай (+117% по количеству заявок) и Кыргызстан (+69%). Но в сравнении с предыдущим кварталом, напротив, заметно существенное снижение — количество заявок просело на 17%, цены остались на том же уровне. Здесь также ключевую роль играет сезонный фактор.

В экспортных перевозках ситуация более благополучная. Спрос увеличился не только в годовом выражении (на 36%), но и по сравнению с четвертым кварталом 2023 года (на 14%). Цены стабилизировались на прошлогоднем уровне, что говорит о балансе спроса и предложения. Наиболее мощный рост показало белорусское направление — количество заявок на перевозки в эту страну из РФ увеличилось в годовом выражении на 100% (в два раза). Скромнее растут Кыргызстан (+25%) и Казахстан (+10%). Снизилось количество заявок на доставку грузов в Армению (-19%), Узбекистан (-20%) и Турцию (-25%), а спрос на перевозки в Грузию остался на прошлогоднем уровне.

«В международных перевозках мы также наблюдаем естественную нормализацию. Многие компании уже перестроили логистические цепочки, нашли новых постоянных перевозчиков, поэтому рост замедляется. Кроме того, появился еще один сдерживающий фактор — проблемы с трансграничными платежами. Они усилились в начале 2024 г. из-за новых американских санкций, которые существенно повысили риски вторичных санкций для банков из дружественных и нейтральных стран. Отчасти поэтому мы видим снижение, например, на турецком и армянском направлениях, а также довольно скромный рост спроса на перевозки в Казахстан и обратно. В Кыргызстане с платежами ситуация получше — и с заявками на перевозки тоже. И тем более нет таких проблем в Беларуси», – сказал Святослав Вильде.

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в республике Беларусь, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на бирже размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.