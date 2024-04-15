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«Диасофт» поддержал новые требования к информационной безопасности при обработке операций с цифровым рублем

На сегодняшний день активно идет тестирование платформы цифрового рубля Банка России с участием реальных клиентов, прорабатываются новые возможности и сценарии использования третьей формы национальной валюты.

Наряду с этим, повышаются требования к информационной безопасности при обработке операций с цифровым рублем. 29 декабря 2023 г. Банк России опубликовал положение № 833-П «О требованиях к обеспечению защиты информации для участников платформы цифрового рубля», которое содержит новые требования для кредитных организаций в части: использования криптографии при взаимодействии с платформой цифрового рубля; особой защиты инфраструктуры, которая участвует в обработке операций с цифровым рублем; реализации повышенных требований к защите данных в программном обеспечении, которое используют пользователи при совершении операций с цифровым рублем.

Положение вступило в силу 1 января 2024 г. за исключением отдельных требований, которые начинают действовать с 2025 г.

Данные требования по обеспечению защиты информации компания «Диасофт» поддержала в импортонезависимом промышленном продукте «Цифровой рубль Банка России». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и обеспечивает взаимодействие с платформой цифрового рубля Банка России по форматам и сценариям обслуживания физических и юридических лиц, установленным нормативными документами регулятора. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Возможности продукта «Цифровой рубль Банка России»: бесшовная легкая интеграция с АБС, ДБО и другими ИТ-системами банка; доступность 24/7; работа в защищенной инфраструктуре банка, обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных; реализация функционала всех бизнес-процессов и операций с цифровым рублем для юридических и физических лиц; 100-процентная техническая готовность – в рамках ТИВ все 43 обязательных сценария пройдены успешно; возможность оперативной поддержки и доставки обновлений, в том числе связанных с изменениями законодательства.

Специалисты компании «Диасофт» готовы проконсультировать по вопросам автоматизации операций с цифровым рублем, выполнения требований законодательства Банка России, в том числе в части информационной безопасности при обработке операций с цифровым рублем, возможности доработки продукта с учетом индивидуальных требований.

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