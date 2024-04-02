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Банк ДОМ.РФ: объем выдачи цифровой ипотеки растет

Электронной ипотекой банка ДОМ.РФ с начала 2024 г. воспользовались 11,2 тыс. семей. Объем электронно выданных жилищных кредитов с начала года составил 67 млрд руб. – больше, чем за аналогичный период прошлого года в 2,6 раза. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ.

Клиенты подписали кредитную документацию с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), после чего документы были зарегистрированы в Росреестре также в электроном формате.

Больше всего цифровых сделок проведено в Москве (около 4 тыс. кредитов, рост в 1,7 раза к прошлому году), далее идут Санкт-Петербург (более 600, в 5,7 раза), Самара (более 500, в 3,2 раза), Краснодар (около 500, в 1,6 раза) и Тюмень (около 450, в 2,5 раза).

В десятке лидеров также Нижний Новгород (более 400, в 2,8 раза), Новосибирск (около 400, почти в 2 раза), Воронеж (около 400, в 3,8 раза), Екатеринбург (около 350, почти в 2 раза) и Красноярск (около 350, в 2,8 раза).

«Доля электронно выданных ипотек в первом квартале превысила 80% против 51% за первые три месяца прошлого года. Цифровизация позволяет нам оптимизировать бизнес-процессы, сократить операционные расходы, повысить удобство и скорость обслуживания. Мы планируем масштабировать цифровую ипотеку и до конца года довести ее долю до 100%. При этом в некоторых регионах проникновение цифровых услуг в этом году уже достигло целевого показателя – в Саратовской, Самарской, Челябинской областях», – сказал вице-президент банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Среди регионов с наибольшим проникновением электронных сервисов также Воронежская область (95%), Приморский край (92%), Тверская (92%), Новосибирская (91%), Нижегородская области (89%), Красноярский край (88%).

«Банк ДОМ.РФ сегодня активно использует сервисы, которые формируют бесшовный клиентский путь и значительно упрощают оформление ипотеки для граждан. Цифровой профиль гражданина, дистанционное получение УКЭП, подтверждение личности по биометрии, электронные закладные – все это в итоге экономит время покупателей и дает возможность выбирать подходящий банковский продукт и выгодные условия займа без привязки к месту нахождения. В этом году мы планируем завершить интеграцию с приложением «Госключ», благодаря чему выпустить электронную подпись для договора с банком можно будет прямо в своем мобильном устройстве. Цифровая ипотека – это совершенно новый уровень удобства банковского обслуживания, который выгоден и банкам, и гражданам», – сказал Николай Козак, вице-президент банка ДОМ.РФ.

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