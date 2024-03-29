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Количество применяемых в ДОМ.РФ отечественных решений ПО превысило 150

Уже более 150 отечественных программных решений эксплуатируется в группе ДОМ.РФ, уровень импортозамещения по большинству классов софта превысил 90%. Поступательно цифровой блок компании движется и по другим трекам обеспечения технологического суверенитета.

Из 64 классов программного обеспечения, применяемого в группе компаний, по 48 классам уровень импортозамещения достигает более 90%, относительно начала 2023 года этот показатель вырос почти вдвое. Замена осуществляется бесшовно — без ущерба бизнес-процессам организации. До конца текущего года количество отечественных решений увеличится еще на 14.

«Переход на отечественные решения — ключевая задача ДОМ.РФ, мы занимаемся ее решением при поддержке Минцифры РФ в рамках обозначенных правительством РФ сроков двигаясь по всем трекам. Этот подход зафиксирован в нашей стратегии цифровой трансформации - документе, который мы актуализируем на основе рекомендаций ФОИВ. Крайняя итерация касалась разработки и внедрения продуктов на базе ИИ. В активной работе у цифрового блока компании и другие треки импортозамещения, в том числе организация перевода технологического стека автоматизированной банковской системы на отечественные компоненты», — сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

По итогам 2023 г. общий объём затрат ДОМ.РФ на российское программное обеспечение составил более 4,7 млрд. руб., а доля расходов на российское ПО достигла 92% (+13%). Таким образом, госкомпания достигла соответствующих ключевых показателей эффективности, установленных в стратегии цифровой трансформации ДОМ.РФ. Все проекты внедрения отечественного ПО осуществляются подрядчиками, отобранными на конкурсной основе.

В 2023 г. среди основных направлений работы ДОМ.РФ в сфере импортозамещения были проекты по внедрению единой корпоративной инфосистемы Naumen KMS (база знаний), системы видеоконференцсвязи (ВКС), пользовательской операционной системы («Альт Линукс»). НА текущий момент завершается работа над внедрением отечественной СУБД Postgres Pro) и серверной ОС «Астра Линукс». В начале 2024 г. началось внедрение российской платформы бизнес-аналитики «РТ-Аналитика», а также внутреннего файлообменника на базе MFlash и офисного пакета на базе Р7 Офис.

Еще одна значимая часть импортозамещения — внедрение отечественных ИИ-решений. Результатами работы в 2023 году, в частности, стала реализация внутреннего портала ИИ-помощников для сотрудников компании, пилотный проект анализа новостного фона с использованием большой языковой модели (LLM) на основе нейросетевой архитектуры GPT, умный помощник оператора ИИ-суфлер и чат-бот для работы с естественным языком для каналов дистанционного обслуживания Банка ДОМ.РФ.

erid:LjN8KNYpsРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

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