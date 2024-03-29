«Диасофт» упростил переоценку валютной задолженности по договорам перестрахования

В продукте «Перестрахование» компании «Диасофт» стала доступна переоценка по дебиторской и кредиторской задолженности по перестрахованию без обращения в систему бухгалтерской и финансовой отчетности. Теперь специалисты страховой компании могут получать остатки по недоплаченному или переплаченному договору в виде отчетов и далее начислять в бухгалтерской системе сумму по переоценке с помощью формирования специальных документов.

Специалисты «Диасофт» добавили возможность создавать документы для закрытия разницы между начисленной и оплаченной премией по объектам перестрахования в иностранной валюте. Документы формируются ежемесячно как для входящих, так и для исходящих договоров перестрахования. В каждом договоре перестрахования в иностранной валюте определяется разница по рублевому эквиваленту на основе операционных данных по начислению и выплате премии.

Также в продукте добавлена возможность создавать документ для переоценки валютного остатка между начисленной и оплаченной премией по договорам перестрахования в иностранной валюте. Переоценка валютных остатков определяется в разрезе каждого договора на основе данных по начислению и выплате премии.

В отдельной вкладке документов отражается информация по сформированным операционным данным в разрезе каждого договора по объектам с суммами.

Программный продукт «Перестрахование» «Диасофт» предназначен для автоматизации учета договоров перестрахования, заключаемых страховыми и перестраховочными компаниями, и всех перестраховочных операций по этим договорам. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Insurance.