«ОТП Банк» запускает свой сервис покупок в рассрочку

«ОТП Банк» зарегистрировал дочернюю компанию – ООО «ОТП Финансовые Технологии», ее основной задачей станет развитие новых способов оплаты на рынке электронной коммерции. Собственный продукт в сфере электронной коммерции планируется запустить уже во II квартале 2024 г.

«Сервис BNPL в первую очередь будет ориентирован на развитие сегмента торговли в онлайн магазинах. Однако в планах банка есть выход и в офлайн магазины. Накопленный опыт работы в POS кредитовании и широкая партнерская сеть позволит выстраивать долгосрочные отношения с нашими клиентами. Мы внимательно следим за развитием законодательства в этой сфере и, учитывая все тенденции, строим наш продукт», – сказал Александр Рагулин, директор по развитию потребительского кредитования «ОТП Банка».

В 2021 г. на российском рынке появился новый продукт – способ оплаты покупки равными частями «Купи сейчас – плати потом» (Buy Now Pay Later – сокращенно BNPL). По мнению большинства экспертов, в условиях дальнейшего роста цифровизации такие сервисы будут привлекать все больше внимания покупателей, отмечают в «ОТП Банке».

«ОТП Банк» присутствует на российском рынке почти 30 лет, имеет опыт взаимодействия с более чем 20 млн клиентов и предлагает универсальные банковские услуги по всей стране.