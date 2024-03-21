Владельцы iPhone тоже могут оплачивать покупки несколькими счетами

Cервис «Оплата с нескольких счетов», который Сбербанк запустил в стране в ноябре 2023 г., теперь доступен и на iOS. Раньше пользоваться им могли только владельцы Android-устройств. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы подключить услугу, достаточно иметь «СберКарту» с платежным счетом. В настройках карты в приложении «Сбербанк Онлайн» (версия 15.3 и новее) надо выбрать опцию «Сменить счет или добавить запасной», а затем счета и карты для списания средств. Доступно до востми запасных счетов, в роли которых могут выступать платежные счета, дебетовые и кредитные карты Сбербанка платежных систем «Мир», Visa и Mastercard. И если в момент оплаты на основной карте средств окажется недостаточно, остаток будет списан с одного или нескольких запасных счетов в том порядке, который вы настроите.

Услуга выручает, когда у покупателя есть деньги, но они находятся не на той карте, которой он пытается расплатиться. Обычно в таком случае операцию приходится проводить заново с другой карты либо переводить средства между счетами. С новым сервисом Сбербанка деньги автоматически спишутся с выбранного заранее запасного счета. В уведомлениях и истории операций в «Сбербанк Онлайн» всегда можно посмотреть, с каких именно карт и счетов списались деньги за покупку.

Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка: «Оплата с нескольких счетов очень упрощает жизнь, поскольку избавляет от необходимости постоянно перераспределять деньги между счетами и картами. У многих наших клиентов сразу несколько карт: на одну поступает зарплата, с другой списываются автоплатежи, третьей они платят в супермаркетах и так далее. Немудрено забыть, сколько денег лежит на конкретной карте в данный момент. И порой при оплате на кассе или в интернете приходит сообщение, что средств на карте недостаточно, — приходится срочно искать другую карту, что занимает время и заставляет испытывать легкий стресс. Наш сервис помогает избежать подобных неприятностей. Нужно просто выбрать запасные карты или счета, и тогда покупка точно состоится. Теперь эта полезная услуга доступна и владельцам iPhone».

Оплата с нескольких счетов так же безопасна, как и любой другой платеж. Оплата в терминале свыше определенной суммы потребует ввода PIN-кода либо подтверждения оплаты смартфоном, а оплата в интернете — подтверждения по SMS или push-уведомлением. Сервис работает для оплаты любых покупок в интернете или на кассе офлайн-магазина.

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