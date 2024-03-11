«Диасофт» ускорил процессы кредитования МСБ в крупном банке

Компания «Диасофт» и российский банк из топ-15 завершили проект по переводу кредитного конвейера для обслуживания организаций малого и среднего бизнеса (МСБ) на микросервисную архитектуру. Миграция кредитного конвейера на архитектуру нового поколения позволила банку быстрее и эффективнее решать задачи кредитования, в том числе за счет ускорения time to market и снижения регрессионных рисков. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Банк предлагает несколько кредитных продуктов для МСБ: бизнес-ипотеку, экспресс-кредит, овердрафт, рефинансирование. Теперь за каждый из них отвечает отдельное приложение, состоящие из одного или нескольких микросервисов и выполняющее конкретные бизнес-задачи. Они легко настраиваются и работают независимо друг от друга. Это позволяет быстро менять параметры кредитных продуктов без остановки бизнес-процессов.

Команда «Диасофт» под ключ настроила продукт «Бизнес-ипотека». Другие кредитные продукты для МСБ специалисты банка настроили самостоятельно, используя low-code инструменты платформ от компании «Диасофт».

Для перевода кредитного конвейера на микросервисную архитектуру использованы инструменты единой цифровой платформы Digital Q.UP: для настройки бизнес-процессов и моделирования правил принятия решений — технологическая платформа Digital Q.BPM, для ведения каталога кредитных продуктов и тарифных планов, вывода на рынок новых продуктов – кросс-индустриальная платформа Digital Q.ProductCatalog, для настройки экранных форм — технологическая платформа Digital Q.Palette.

Специалисты «Диасофт» интегрировали кредитный конвейер с другими программными продуктами в микросервисной архитектуре, установленными в банке, а для поиска данных о заемщиках и автоматического заполнения заявок на кредит подключили сервис DaData от компании HFLabs.

«В рамках проекта мы провели портацию кредитного конвейера для обслуживания организаций МСБ на микросервисную архитектуру. Теперь обслуживание клиентов банка стало в разы эффективнее. Также стала проще адаптация кредитных продуктов под потребности рынка: сотрудники банка самостоятельно меняют параметры продуктов без помощи вендора, используя зрелые low-code инструменты платформы развития Digital Q.UP», — сказал Андрей Борочкин, руководитель продукта «Кредитный конвейер» компании «Диасофт».

Микросервисная архитектура кредитного конвейера позволит быстро вносить изменения в бизнес-процессы кредитования, обеспечит отказоустойчивость и высокую производительность обработки операций, а также поможет закрепить лидерские позиции банка на рынке кредитования МСБ.