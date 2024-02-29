QR-код на зарплату — инновация Сбербанка для зарплатных клиентов

Сбербанк предложил предприятиям, подключившим зарплатный проект в Сбербанке, уникальный сервис для получения реквизитов своих сотрудников для выплат зарплаты по QR-коду. Он позволяет экономить время обеих сторон и упрощает взаимодействие между работодателем и его сотрудниками. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Работодатель в интернет-банке для юридических лиц «СберБизнес» генерирует QR-код и передает его работникам любым удобным способом. После этого сотруднику остается только отсканировать код в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» или в отделении банка и направить работодателю в «СберБизнес» номер счета в Сбербанке, на который он хочет получать зарплату. При необходимости работодатель попросит донести бумажное заявление на перевод зарплаты — уведомление об этом поступит сотруднику в приложении.

Если действующей карты нет, ее легко и быстро выпустить в «СберБанк Онлайн» и также направить реквизиты работодателю по QR-коду. При необходимости можно обратиться за помощью в офис банка или к представителю банка на предприятии.

В обоих случаях реквизиты моментально попадают к работодателю в «СберБизнес» и он может перечислять по ним зарплату. После зачисления первой зарплаты сотрудник получит доступ к привилегиям Сбербанка. Среди них — лучшие условия по кредитам и вкладам, скидки на ипотеку, мобильную связь, сервисы здоровья и налоговый вычет.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка: «С запуском этого сервиса мы открываем новый этап взаимодействия между работодателями и сотрудниками — весь процесс становится моментальным. Сбер предлагает пользоваться им абсолютно бесплатно. Кроме оцифровки процесса новый сервис делает его еще и более экологичным, так как сводит к минимуму использование бумаги при приёме на работу новых сотрудников за счет отказа от бумажных заявлений».