Банк «Русский Стандарт»: доля офлайн-платежей смартфонами в 2023 году выросла до 52%

Банк «Русский Стандарт» изучил, как изменились особенности платежей смартфонами у россиян в 2023 г. По данным эквайринговой сети банка их общая доля среди всех офлайн-покупок заметно выросла относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

За последние годы удобная оплата покупок с помощью мобильных телефонов стала частью повседневной жизни россиян. Смартфоном легко расплачиваются во время визита в супермаркет, приема заказа курьерской доставки или за поездку в общественном транспорте. Среди платежных сервисов на смартфонах оплата национальными платежными картами через приложения, а также СБП по QR-коду и через технологию NFC, в 2023 г. показали взрывной рост.

Статистика банка показала заметное увеличение доли оплат смартфонами по QR-коду через СБП и национальными платежными картами через мобильные платежные приложения среди всех офлайн-покупок в 2023 г. относительно 2022 г. Показатель увеличился до 52% с 22% в 2022 г. А сумма таких покупок — до 40% с 20%, соответственно.

Средний чек одного офлайн-платежа по QR-коду через СБП в минувшем году составил 1,279 тыс. руб. Годом ранее он был 1,259 тыс. руб.

Средний чек такой офлайн-покупки смартфонами с использованием NFC-технологии с помощью российских мобильных платежных сервисов в 2023 г. вырос до 1,274 тыс. руб. с 887 руб. в 2022 г.

По данным банка, топ-5 общих категорий трат при бесконтактных офлайн-платежах смартфонами в 2023 г. в зависимости от числа покупок выглядит следующим образом: магазины одежды и обуви; супермаркеты; фастфуд; магазины детской одежды; курьерская доставка.

Методология: в рамках исследования в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» были изучены бесконтактные офлайн-платежи смартфонами с использованием NFC-технологии с помощью российских мобильных платежных сервисов и через считывание QR-кода через СБП в 2023 и 2022 гг.

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АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. «Русский Стандарт» первым запустил в России POS-кредитование, кредитные карты и пакетные продукты. «Русский Стандарт» — член ассоциации «ФинТех». Он делает ставку на разработку инновационных финансовых сервисов. Он в числе первых обеспечил возможность предоставления услуг интернет-эквайринга. Банк провел первые операции по QR-кодам с помощью СБП и запустил «СБПэй». Первым разработал сервис оплаты покупок с помощью биометрии.