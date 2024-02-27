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Темная тема в мобильном приложении «ОТП Банка»

Теперь клиентам «ОТП Банка» стала доступна темная тема в мобильном приложении. За несколько лет темная тема обрела популярность у пользователей смартфонов, так как она позволяет использовать приложения в условиях низкой освещенности и облегчает навигацию в телефоне в темное время суток. Она обеспечивает более «дружелюбный» пользовательский опыт при взаимодействии в вечернее время – помогает снизить нагрузку на глаза и продлить срок работы устройства. Об этом CNews сообщили представители «ОТП Банка».

Согласно исследованиям, около 80% пользователей смартфонов предпочитают использовать темную тему в настройках системы или устройство автоматически переключается на нее в вечернее время. Соответственно, пользователи ожидают, что мобильные приложения будут переходить в темный режим вместе с системой смартфона. Темная тема включается автоматически, если она выбрана основной на устройстве, но если этого не произошло, то ее можно включить в мобильном приложении банка в разделе «Настройка приложения».

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«ОТП Банк» присутствует на российском рынке почти 30 лет, имеет опыт взаимодействия с более чем 20 млн клиентов и предлагает банковские услуги по всей стране. Уровень проникновения цифровых каналов превышает 80%, в мобильном приложении банка доступно более 95% операций.

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