СберТех расскажет, как крупным компаниям масштабировать клиентский сервис
Искусственный интеллект, нейросети и чат-боты меняют представление о клиентском сервисе. Кажется, что успешное взаимодействие с клиентами полностью зависит от этих инструментов. Так ли это?
Российский разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар «Platform V Service Layer: как масштабировать клиентский сервис без потери качества». Спикеры Даниил Балдин и Емил Иванов расскажут о незаметных для пользователей инструментах, которые являются настоящим каркасом клиентских приложений.
Эксперты поделятся опытом построения высоконагруженных клиентских сервисов в СберТехе и представят набор продуктов Platform V Service Layer для масштабирования процессов без потери качества.
Гости вебинара узнают, как управлять ежесуточной очередью из 5 млн асинхронных задач от сотен изолированных приложений, почему важен унифицированный интерфейс и как за неделю изменить дизайн сотен страниц.
Вебинар состоится 29 февраля в 11:00. Регистрация по ссылке.■ erid:LjN8KafNrРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/